Critican al Gobierno de Ayuso en 'Sálvame', llaman en la pausa y Paz Padilla acaba rectificando

Lydia Lozano se ha quejado abiertamente en Sálvame de las medidas de control del coronavirus que hay implantadas en el Aeropuerto de Barajas de Madrid.

La colaboradora de Telecinco, que ha estado en Canarias en un homenaje a su hermano fallecido por coronavirus, se ha quejado amargamente de que la Terminal 4 “era un verdadero caos”.

“A mí no me pidieron ni a la entrada ni a la salida, estoy indignada, los papeles del Covid. No me los pidió nadie, nadie”, se ha quejado.

Lozano ha puesto el grito en el cielo y ha pedido “que se controle a la gente que vuela” porque “el avión iba petado”: “Yo no me tengo que ir a Canarias a meterme en un hotel confinada por haber estado con un positivo”.

Anabel Pantoja ha interrumpido varias veces a Lozano para decirle que a ella sí que le piden los papeles del Covid: “Siempre hay un chico pidiendo los papeles”.