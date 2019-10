Críticas a Albert Rivera por comparar la quema de coches en Barcelona con Siria e Irak

Barcelona volvió a vivir este miércoles por la noche una jornada de tensión con numerosos disturbios en las calles del centro de la capital.

Los más graves se produjeron en la zona de Roger de Flor, donde varios vehículos ardieron y estuvieron a punto de afectar a un edificio de viviendas.

Son muchos los partidos políticos que han condenado lo sucedido en Barcelona, entre ellos Ciudadanos, a través de su líder, Albert Rivera.

Sin embargo, a Rivera le están lloviendo las críticas en Twitter por el mensaje que ha publicado en su cuenta donde ha compartido un vídeo en el que se ven varios vehículos calcinados.

Pero no por el vídeo, sino por lo que ha escrito: “Esto no es Alepo, ni Bagdad... es Barcelona. Estamos ante una emergencia nacional y con un presidente autonómico liderando a los comandos separatistas. El Gobierno no puede seguir paralizado ante el tsunami de violencia. Señor Sánchez, #155YA, vamos tarde”.