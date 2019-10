Críticas a Albert Rivera por lo que dijo en 'El Programa de AR' sobre la exhumación de Franco

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, fue entrevistado este jueves en El Programa de AR de Telecinco, presentado por Ana Rosa Quintana. Entrevista que coincidió con la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Por lo tanto, la pregunta sobre este asunto no podía faltar. Y esto fue lo que dijo Rivera sobre ello: “Para mí, no debe ser la prioridad de un Gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años. A mí me da igual, porque yo he nacido en democracia. Lo único bueno de todo esto es que Pedro Sánchez dejará de hablar de los huesos de Franco. Esa es la gran noticia que hoy tenemos”.

Unas declaraciones que recogió la cuenta de Twitter de El Mundo y que han servido a muchos para criticar al líder de Ciudadanos.