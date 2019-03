Este martes Jordi González se puso al frente de GH Dúo: Última Hora (Telecinco) debido a la baja de Jorge Javier Vázquez por su operación tras un “cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático”.

El presentador dedicó el programa a los familiares de los concursantes, en especial, a los padres, con motivo del Día del padre. Por ello, pidió que le mandaran un mensaje a sus progenitores desde la casa. Uno de los alegatos más destacados fue el de Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, ya que su padre lucha desde hace 16 años contra un tumor cerebral.

“Para mí eres un superhéroe. No quiero que me faltes nunca. Quiero que estés toda la vida conmigo. No he podido tener mejor padre ni mejor ejemplo de educación, de vida y de todo. Te quiero con locura. Estoy deseando verte y darte un abrazo”, dijo la joven, que ha hablado en más de una ocasión de la enfermedad de su padre en televisión.

A pesar de la emotividad del mensaje, Rosales lamentó que su progenitor no estuviese despierto a esa hora para ver el mensaje. “Mi padre a esta hora está dormido, a partir de las tres de la tarde ya duerme”, detalló.

Este detalle sobre su rutina llamó la atención de González, que soltó: ”¡A las seis de la tarde se va a dormir! ¿Cómo se va a ir a acostar a esa hora?”.

Este comentario fue duramente criticado en Twitter, donde le tacharon de insensible y de que no se preparaba la información de su programa.