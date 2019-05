"Bochornoso": críticas a Jorge Javier por sus duras palabras contra Dakota en 'Supervivientes'

Este jueves la gala de Supervivientes (Telecinco) estuvo cargada de tensiones, broncas y enfrentamientos. Las primeras en recibir la bronca de Jorge Javier fueron Azúcar Moreno, Toñi y Encarna Salazar, por abandonar el programa, pero no fueron las únicas.

Y no, no fue tampoco Isabel Pantoja, a pesar de que se le escapó un detalle que pudo haberle acarreado fuertes consecuencias. La segunda en llevarse el rapapolvo del presentador de Telecinco fue Dakota, la exparticipante de Hermano Mayor (Cuatro). Eso sí, no se cortó un pelo en contestarle.