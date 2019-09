Críticas a los famosos del equipo de Orestes por lo que han hecho en 'Pasapalabra'

“Vaya calvario”. Los seguidores de Pasapalabra (Telecinco) no se andan por las ramas y si algo no les gusta, que pasa a menudo, lo dejan bien claro. El programa de este martes no iba a ser la excepción.

Pero esta vez no se han referido a la dificultad de las pruebas de uno de los participantes, ni a ninguna polémica surgida en torno al bote, sino al nivel del dúo que le ha tocado en suerte a Orestes para las pruebas de equipo.

El joven concursante, uno de los míticos del programa, ha estado acompañado por el bailaor Rafael Amargo y la actriz y modelo Esmeralda Moya. Que, sin duda, habrán puesto lo mejor de su parte para ayudar... pero va a ser que han ayudado poco. El trabajo se lo ha tenido que hacer casi en solitario el risueño participante.

Las redes han señalado la nula aportación de ambos invitados en la lucha por unos segundos que pueden valer el acertar o no todas las preguntas del suculento bote final: 904.000 euros

Al menos, advierte la cuenta oficial de Pasapalabra, es la última tarde de estos invitados, pero ni eso ha servido de alivio para los críticos.