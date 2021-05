Críticas a Marhuenda por su frase sobre las vacaciones: ya es 'trending topic' en España

Paco Marhuenda no para de escalar puestos en las tendencias de Twitter España tras su intervención de este domingo en Liarla Pardo, el programa de Cristina Pardo en las tardes de los fines de semana en laSexta.

Hablando de las vacaciones y de la jornada laboral, el director de La Razón ha comparado la forma de trabajar de los españoles con la de Estados Unidos y ha dejado una frase que ha causado una profunda indignación en redes sociales: “Lo de este país de tener un mes de vacaciones es una barbaridad”.

Tras el escándalo que ha provocado entre los diversos tertulianos ha añadido para reafirmar su postura: “Así está España de poco competitiva”.

Marhuenda ha defendido también que en este país “siempre se puede trabajar de lo que a uno le gusta” y ha puesto de manifiesto su propia vida, cuando rechazó ser socio de un importante despacho para dedicarse a lo que le gusta.

“A mí siempre me ha preocupado que lo que hiciera me gustara. A veces me han ofrecido cosas que hubiera ganado bastante, y lo rechacé porque a mí lo que me gusta es el periodismo y la universidad”, ha explicado.

La presentadora ha mostrado su desacuerdo con este comentario y ha replicado que “hay mucha gente que no puede acceder a lo que le gusta”: Respondemos a estereotipos, es decir, que si tu padre es una cosa, tú tienes que ser eso y complacerlos”.