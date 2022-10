Críticas a Samantha Vallejo-Nágera por subir un vídeo de su hijo Roscón llorando

Los que busquen en las redes sociales de Samantha Vallejo-Nágera el último vídeo de su hijo Roscón ya no lo encontrarán. La jueza de MasterChef lo ha borrado después del revuelo generado en Twitter o Instagram, en las que se ha criticado la publicación. “Vergonzoso”, “háztelo mirar”, “humillante”... han sido algunos de los calificativos que se han podido leer contra la cocinera.

No es la primera vez que Samantha Vallejo-Nágera publica imágenes de su hijo Roscón. De hecho, es habitual encontrar retratos del joven que, en su día, hizo historia al convertirse en el primer modelo con síndrome de Down que protagonizaba una campaña de Zara en la cuenta que tiene la famosa chef en Instagram. Pero el último ha enfadado a las redes sociales, tanto anónimos como famosos, que han arremetido contra ella por lo que se ha visto.

La juez de MasterChef abroncaba a Roscón por ver la televisión a escondidas, por lo que se exponía a un castigo. El menor, que no podía parar de llorar, le pedía disculpas por lo hecho y respondía a su madre que no le gustaba la idea del castigo. El vídeo se publicó con algunos comentarios de Samantha en los que se dirige a sus seguidores: “Es muy dramático, no os asustéis. Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca”, escribía.