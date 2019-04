Críticas a Susanna Griso por este comentario en 'Espejo Público' al hombre que ayudó a morir a su mujer

“Hace 3 ó 4 meses le pedí que si quería que yo se lo hiciese me lo tenía que pedir y por eso fui grabando para que quedara constancia de que me lo había pedido ella”, ha contado. María José llegó a comprar en Internet el pentobarbital sódico para proceder a quitarse la vida, pero no llegó a hacerlo porque su marido tuvo que operarse de dos hernias. Después, con el avance de la enfermedad, las manos ya no le respondían.

Durante la entrevista, Griso ha hecho un comentario que ha sido criticado en redes.

″¿Por qué decidió hacerlo público? ¿Por qué grabó esos vídeos? ¿Precisamente para protegerse, para que quedase claro que esa era la voluntad de María José o porque quiere incidir en la campaña electoral y en un debate político?”, ha querido saber la presentadora.

“La campaña electoral me la trae al pairo”, ha respondido tajante Hernández.

Este fragmento ha sido muy criticado en redes sociales ya que muchos consideran que no era apropiado hacer esa pregunta en ese preciso momento.