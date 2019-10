Críticas al ministro Marlaska por comparar la violencia en Cataluña con la del País Vasco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indignado y sorprendido a partes iguales con sus declaraciones durante una entrevista concedida al diario La Razón, en la que compara la violencia en Cataluña con la del País Vasco.

Preguntado por los disturbios vividos tras la sentencia del procés la pasada semana, que regresaron a las calles de Barcelona este sábado con 46 heridos y tres detenidos, Marlaska contesta lo siguiente:

“Son situaciones que no son comparables. Sabíamos que iba a haber violencia. Pero todos los operativos han dicho que hubo una violencia de mucho mayor impacto que la del País Vasco, por ejemplo. No se habían enfrentado nunca a una violencia de esa naturaleza por cómo buscaban el cara a cara, además de los medios que utilizaron. Ahora bien, que nos sorprendiera no quiere decir que no se previera adecuadamente y se respondiera como tenía que hacerse. Hubo más de doscientos detenidos, y treinta de ellos está en prisión provisional, que no es un número menor. Espero que todos los independentistas violentos sean conscientes de la fortaleza del Estado de derecho”.