“No me puedo creer que me perdiera este programa. Vamos a ver, ¿cómo se pueden dar mensajes así en televisión? Así nos van las cosas”, ha escrito.

En el momento en cuestión, Esther Telleria, licenciada en Medicina y colaboradora habitual del programa, subraya que no se deben comer más de tres piezas de fruta al día.

“Son alimentos que tienen azúcar y pueden desequilibrar un poco nuestra dieta si nos pasamos”, afirma.

No es la primera que esta experta genera críticas entre nutricionistas por hacer una aseveración de este tipo. Hace justo dos meses ya estuvo en el ojo de la polémica al decir: “Eso sí, no vamos a sobrepasar las tres piezas de fruta al día porque ya sabéis que la fruta tiene azúcar, así que nos puede desequilibrar un poquito la dieta y no vamos a sobrepasar las tres piezas de fruta”, sentenció.

En aquella ocasión, fue el popular nutricionista Julio Basulto quien censuró el comentario. El mismo experto ha asegurado en varias ocasiones, como en este artículo de El País, que la fruta no provoca sobrepeso.