Las críticas de los famosos de Telecinco se le acumulan a Mediaset tras el 'Canalesgate'

No gustó a los espectadores en general —a juzgar por las redes sociales —que Sálvame , la hasta hace poco gallina de los huevos de oro de la tarde de Telecinco , decidiera comunicarle el 18 de agosto en directo a Antonio Canales que no le renovarían el contrato.

No contentos con ello, le dejaron claro frente a las cámaras que la decisión se había tomado por “bajo rendimiento” . Desde entonces, el programa y la cadena no son los únicos que acumulan críticas de ‘sus propios famosos’, sino que esos juicios de valor se han elevado hasta Mediaset.

Canales no se quedó callado entonces, y atizó a Carlota Corredera con la audiencia que el programa ha perdido en favor de la telenovela turca Tierra Amarga , de Antena 3. Pese a tratarse de un ataque directo al corazón de Sálvame, el primero que apoyó al bailaor fue uno de sus colaboradores.

Carlota "somos el programa número 1 Canales "Ahora no estamos de número 1 ,,, jajajaja #yoveosálvame pic.twitter.com/UlDn77iUNr

Kiko Matamoros

El colaborador confesó en directo no sentirse orgulloso “de trabajar en el programa viendo como se han hecho las cosas”. “Sé que son decisiones que a veces se toman en aras del espectáculo y supongo que sin la voluntad de hacer daño a la gente, pero creo que un profesional, bueno, malo o regular, se merece otro trato”, explicó.

Asimismo, confesó que no sabe “si se puede hablar con libertad últimamente” y que le pareció “la forma más fea de humillar a un profesional”, de la misma manera que reconoció que “es innegable que los números [la audiencia del espacio] no son los mejores”. Incluso ha llegado a decir en la revista Lecturas que no ve “muy claro el futuro de Sálvame”.