Cronología personal del País Vasco

Vincent West / Reuters A man walks past the serpent and hatchet anagram of armed Basque separatists ETA ( Euskadi Ta Askatasuna- Basque Country and Freedom) in the northern Navarran town of Leitza February 2, 2011. Bietan Jarrai ("Continue With Both") refers to the figures of the snake (representing politics) wrapped around a hatchet (representing armed struggle). REUTERS/Vincent West (SPAIN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)