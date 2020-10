Cs dice que negociará los Presupuestos con el Gobierno porque ha aceptado sus exigencias

El Gobierno suma a Cs al abanico de opciones en la Cámara para aprobar las cuentas para el año 2021 que culminó este martes y que pretende llevar al Congreso el mes que viene. La primera decisión de los naranjas es no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos . En el Gobierno, no obstante, hay escepticismo sobre un ‘sí’ naranja a las cuentas con sello morado.

Entre las condiciones que exigió Cs al Gobierno estaba que las cuentas no incluyeran una subida del impuesto al diésel, algo que sí aparece en el proyecto presentado, pero que fuentes naranjas dicen contar con el compromiso del Ejecutivo de que se arreglará vía enmienda. “Aunque ha aparecido en el borrador, Cs ha conseguido el compromiso del Gobierno para que esa subida al diésel quede eliminada vía enmienda”, insisten fuentes oficiales del partido.

Además de que no se subiera la tributación del diésel, los naranjas pidieron a Sánchez que no elevara el tipo del 15% en el impuesto de sociedades; que no se incrementara el IVA de la educación concertada y de la sanidad privada y que no subiera el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros. Todas ellas han sido satisfechas, según celebra el partido naranja.

“Con las condiciones naranjas asumidas, consideramos que ahora puede iniciarse una negociación para que estos Presupuestos puedan dar verdaderamente una respuesta razonable, moderada y sensata a una crisis sin precedentes, por lo que apoyaremos la tramitación presupuestaria para que esa negociación pueda empezar. Seguiremos trabajando discreta pero incansablemente para mejorar unas cuentas con las que todavía mantenemos muchas diferencias y estaremos vigilantes respecto a las reformas que consideramos que siguen sin abordarse y que nos pide Europa como la digitalización, la educación, el mercado laboral, la lucha contra el cambio climático o la despoblación”, zanjan en la formación de Arrimadas.