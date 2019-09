Cs pide por escrito la renuncia a Nart, que mantiene su escaño en Bruselas

La dirección de Ciudadanos ha remitido a Javier Nart una carta pidiéndole que deje el escaño en Bruselas “por respeto a los principios éticos” que ha defendido y lo hace cuando el eurodiputado ha anunciado su baja de la delegación naranja pero no su renuncia al escaño.

La carta se la ha remitido este miércoles el secretario general del partido, José Manuel Villegas, después de hablar por teléfono con el eurodiputado, que en un comunicado ha asegurado que aquel le dio el visto bueno para que se quedara como independiente dentro de la delegación naranja.

De hecho, en el escrito del 5 de septiembre donde se anunció la baja de Nart de Ciudadanos se decía que el eurodiputado iba a continuar en la delegación en el Parlamento Europeo y en el grupo liberal, “defendiendo los intereses de los españoles y el programa electoral de Cs a las elecciones europeas de mayo de 2019”.

En todo caso, fuentes de la delegación han dicho a la agencia EFE que confían en que Nart acabe dejando el escaño en las próximas horas, pero no han concretado si forzarán su salida del grupo liberal europeo (Renovar Europa), del que Luis Garicano es su vicepresidente, lo que le obligaría a marcharse al grupo de los No Adscritos.

Según ha explicado Nart, no deja su acta para no perjudicar las nóminas de los asistentes o que pueda producirse algún cese entre los once colaboradores de la delegación, ya que sus sueldos dependen en un séptimo de él.

No obstante, si renunciara al escaño, sería sustituido por el siguiente en la lista europea, en este caso Adrián Vázquez (número 8), actualmente jefe de gabinete de la delegación y una de las últimas incorporaciones a la Ejecutiva permanente de Ciudadanos.

Nart abandonó hace dos meses la Ejecutiva del partido naranja al no compartir la estrategia de la cúpula de no facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, decisión con la que también fue muy crítico Garicano.