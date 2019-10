Cuál es el collar perfecto para sacar de paseo al perro

Aunque sea el que llevas viendo y utilizando toda la vida para pasear a tu perro, no es el que más le conviene. Los paseos deben ser un momento de disfrute para la mascota, que velen por su bienestar y durante los cuales no sufran. Sin embargo, algunos dueños no lo ven así e insisten en atar en corto a su perro para que no les tire y sea el animal el que les pasee a ellos.