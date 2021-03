¿Cuál es la efectividad de la primera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna?

Gustavo Valiente / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Un artículo escrito por William Petri, profesor de medicina en la University of Virginia.

A medida que las vacunas contra la covid-19 llegan a más personas, algunos se preguntan si podríamos retrasar la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para permitir que más personas se vacunen más rápidamente. Y, por lo tanto, qué seguridad nos daría la primera.

Como inmunólogo, escucho esta pregunta con frecuencia. La respuesta es que una sola dosis es muy eficaz, pero yo añadiría que, aun así, hay que ponerse las dos. Sin embargo, la cuestión es importante, no solo para su salud personal, sino también para la salud de cada país.

Buenas noticias del extranjero

Un estudio reciente realizado en Israel demostró que una dosis única de la vacuna de la covid-19 de Pfizer es altamente eficaz, hasta un 85%.

El Centro Médico Sheba informó de su experiencia con la vacunación de sus casi 10.000 empleados con la vacuna de la covid-19 de Pfizer.

La vacunación allí comenzó el 19 de diciembre de 2020, que coincidió con la tercera ola en Israel. Los investigadores se fijaron en la tasa de reducción de la infección por SARS-CoV-2 y de la covid-19 tras la vacunación. Hasta el 24 de enero de 2021, 7.214 trabajadores sanitarios de ese país habían recibido una primera dosis y 6.037 habían recibido la segunda.

En total hubo 170 casos de infección entre el 19 de diciembre de 2020 y el 24 de enero de 2021. De ellos, 89 personas, o el 52%, no estaban vacunadas. 78 personas, o el 46%, dieron positivo después de la primera dosis. Tres, o el 2%, dieron positivo después de la segunda dosis.

Esto coincide con un nuevo análisis de los datos del ensayo clínico de fase 3 publicado en 2020 en el New England Journal of Medicine. En ese estudio, el 52% de protección de la primera dosis incluía infecciones que se produjeron en los primeros 10 días después de la vacunación, cuando no se esperaría que la vacuna hubiera tenido tiempo de generar anticuerpos protectores contra la espícula del coronavirus.

Utilizando los datos del estudio publicado de la vacuna de Pfizer, Public Health England determinó que la eficacia de la vacuna era del 89% durante los 15-21 días posteriores a la primera dosis y antes de la segunda dosis en el día 21. El rango de eficacia se situó entre el 52% y el 97%.

Para los días 15-28, o hasta la primera semana después de la segunda dosis, la protección de la primera dosis se estimó en un 91%. El rango para esto fue entre el 74% y el 97%. No se espera que una segunda dosis confiera inmunidad en ese tiempo.

Conclusión

¿Qué sabemos entonces? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades instan a la gente a recibir las dos dosis de las vacunas Pfizer y Moderna. Usted debería estar tranquilo, ya que incluso después de una sola dosis de cualquiera de esas vacunas, tiene niveles muy altos de protección dado que su cuerpo tiene tiempo para crear inmunidad, alrededor de una semana.

La segunda dosis programada de estas vacunas las hace aún más efectivas, pero en una época en la que los suministros de vacunas son limitados, hay mucho que decir acerca de dar prioridad a la primera dosis para el mayor número de personas.