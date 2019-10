Cuáles son y dónde están los 79 pueblos más bonitos de España

Son 79 enclaves que se reparten por todo el país, aunque Castilla y León es la comunidad autónoma que se lleva el gato al agua. 20 pueblos se han hecho un hueco en esta lista, en la que no hay ninguno de la Región de Murcia.

Si atendemos al reparto por provincias, hay algunas como Salamanca que salen muy favorecidas, cuenta con un total de seis representantes. Mientras hay 15 que no han conseguido colar ninguno de sus pueblos. Es el caso de A Coruña, Palencia, Barcelona o Valencia, entre otras.

No tienen presencia ahora, pero eso no quiere decir que no la vayan a tener. En 2019 se incorporaron 11 nuevos municipios a esta lista y pronto se conocerán los fichajes para 2020. El anuncio, como todos los años, será entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre.