¿Abrirán las piscinas comunitarias? Los Administradores de Fincas lo ven crudo

Los Administradores de Fincas han advertido de que las mayoría de las comunidades de propietarios no podrán cumplir las condiciones que se fijan en la orden que establece la apertura y el uso de las piscinas en la fase 2 del plan de desescalada porque no disponen de los recursos o herramientas para llevarlos a cabo.



Según el Consejo General de Colegios de Administraciones de Fincas, en muchas de las comunidades no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios, que según la orden el aforo máximo es del 30%, y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina.



Además, destaca que para acudir a la piscina “se debe obtener cita previa y organizar horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación”.