Navidad desde noviembre

Más ofertas y más stock

Según esta experta, las compras adelantadas son la única forma de poder jugar a comparar los precios y elegir aquellos establecimientos más baratos. Si el tiempo se echa encima, es imposible mirar varios catálogos y elegir la tienda que más conviene. “En los regalos de Navidad no es habitual encontrar ofertas de última hora, como puede pasar con los viajes. Por eso decimos que no merece la pena esperar”, señala Gregorio.

Pero que estas ofertas y ventas online las lideren las grandes empresas, no significa que haya que pasar por alto el pequeño comercio. Desde la OCU instan a apoyar a los minoristas y Cerdá avisa de que estos establecimientos se han puesto las pilas con el confinamiento: “Han dicho es momento de la digitalización, sí o sí”. Que sean pequeño no quiere decir que no sean 2.0., o incluso que no puedan hacer envíos mediante encargos telefónicos.