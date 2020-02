Esto es lo que pasa cuando das a luz a un bebé enorme que se queda atascado en el parto

La matrona le pidió que pulsara el botón de emergencia y la habitación se llenó de personal de reanimación. Me alegró que me hubieran avisado de que podía pasar, porque así mantuve la calma. “Tenemos que sacar al bebé ahora mismo”, me decía la matrona, pero a estas alturas no podían sacarme de la piscina. Me sostenían en alto para mantener la cabeza de mi bebé fuera del agua y que no se ahogara.