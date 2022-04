Cuándo es Eurovisión 2022: fechas clave, dónde verlo y a qué hora

Segunda Semifinal (12 de mayo)

Por orden de actuación:

Finlandia (The Rasmus, Jezebel)

Serbia (Konstrakta, In Corpore Sano)

Azerbaiyán (Nadir Rustamli, Fade To Black)

Georgia (Circus Mircus, Lock Me In)

Malta (Emma Muscat, I Am What I Am)

San Marino (Achille Lauro, Stripper)

Australia ( Sheldon Riley, Not The Same)

Chipre (Andromache, Ela)

Irlanda (Brooke, That’s Rich)

Macedonia del Norte (Andrea, Circles)

Estonia (Stefan, Hope)

Rumanía (WRS, Llámame)

Polonia (Ochman, River)

Montenegro (Vladana, Breathe)

Bélgica (Jérémie Makiese, Miss You)

Suecia (Cornelia Jakobs, Hold Me Closer)

República Checa (We Are Domi, Lights Off)