Cuando la bandera es solo un trapo

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Pero a las pocas horas me fue quedando claro que esta visión había que partirla por dos y pico. Que más de la mitad de los estadounidenses se estaban despertando y estaban votando masivamente por correo. Un frente anticiclónico y antitrúmpico fue detectado por las encuestas, aunque éstas se pasaron de optimistas porcentuales.

El nombramiento en plena campaña electoral de la nueva jueza republicana del Tribunal Supremo, mientras el ‘Gran Dedo Tieso Americano’ anunciaba que no preveía perder las elecciones, y que si las perdía era porque los demócratas hacían trampas, y si las hacían, que de todas formas las harían, lo denunciaría... lo dice todo. Descubría el juego sucio, y alardeaba de ello.

Con los primeros datos firmes y con las proyecciones más solventes, así como con la reacción de la mayor parte de las televisiones, incluida la amiga y cómplice Fox marcando distancias del fantoche enrabietado, y con las primeras aunque tímidas deserciones republicanas de la teoría de la ‘conspiración del pucherazo’, recuperé –un poco– la ilusión. La confianza en la democracia, que también aprende de sus errores.

En el nervioso zapeo entre noticia y noticia, un anuncio en Energy de la serie Marvel: Los hombres de S.H.I.E.L.D.: “Tenemos músculos, ahora nos faltan cerebros”, me dijo allí dentro, en las profundidades de mi esperanza, que las cosas iban a cambiar… seguramente. Se alejó el EEUUBB de América. Joe Biden quiere recuperar desde la moderación y la sensatez el “alma” perdida. Quiere “sanar” las heridas. Reconciliar a las dos Américas, como los españoles de las dos Españas nos reconciliamos en la Transición, aunque siempre haya nostálgicos del plomo y del palo y tente tieso.

El populismo, como el extremismo, duerme pero no descansa, ¿o a la inversa?. Las primeras palabras del ‘abuelo’ Joe como presidente electo, cuando pasó la barrera de los 270 delegados, que luego siguieron subiendo, fue que gobernaría para todos los americanos sin distinción. No habría ni demócratas ni republicanos. Fue la primera enmienda a la totalidad del trumpismo.

Y hablando de enmiendas… Los padres fundadores de la gran democracia americana eran, cada uno, de su padre y su madre. Viejos adversarios unidos ante un enemigo común, pero cómplices en la lucha contra la opresión colonial. Adams y Jefferson, por ejemplo. Y tantos otros.

La elaboración de la Declaración de Independencia y de la Constitución fue un trabajo de relojero (antiguo) muy laborioso. No podían ni faltar ni sobrar piezas. Hubo que vencer muchas suspicacias de las 13 colonias, con distintas historias y relatos, con sus intereses, muchas veces contrapuestos, sus egos y vanidades, y llegar a un texto común, en el que todos perdieron y a la vez todos ganaron. Pero ab urbe condita –‘desde la fundación de la ciudad’, historia de Roma escrita por Tito Livio, aunque aquí lo empleo para referirme a la fundación de EEUU– se han mantenido muchos de los primeros forcejeos: la pugna entre poder central y los poderes territoriales, la cuestión racista, la religión –que tanto preocupaba a Jefferson, no por la existencia o no de Dios o un ser supremo, sino por sus intermediarios–; el enorme poder de la prensa panfletaria, al servicio, y a veces manufacturera, de bandos y banderías…