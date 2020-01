Cuando las coleccionistas son ellas

En los últimos años han sido destacadas las ocasiones en que el coleccionismo privado ha ido ganando espacio público y dando a conocer no sólo los nombres de importantes coleccionistas sino de las obras de sus colecciones. Una de las labores fundamentales en este sentido la lleva a cabo la asociación 9915, Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo que, tal y como recoge en sus fines y objetivos, busca “impulsar la figura del coleccionista privado como figura indispensable en el mercado de arte. La formación de los nuevos coleccionistas, fomentar y coordinar la puesta a disposición del mundo cultural: museos, galerías, artistas, comisarios, universidades, etc., el patrimonio artístico de los asociados para su exposición, estudio, catalogación e investigación”.

Esta brecha económica de género que ha existido siempre entre hombres y mujeres no es casualidad y forma parte de un sistema de desigualdad estructural que afecta a las mujeres en cualquier ámbito laboral y de la vida. No podía ser menos en el sistema del arte y especialmente en el mercado. Si para las mujeres era difícil hacerse un hueco en un mundo empresarial masculinizado y donde el techo de cristal sigue estando muy presente, ¿cómo dejar paso a un interés cultural por adquirir arte y aportar al patrimonio de todos gracias a las compras de arte actual?

Habría muchos nombres más por incluir en esta nómina, como Sisita Soldevila, Rebecca Russo, Estefanía Meana, Natalia Yera, Bárbara de Rueda, Rosa Clemente, Alicia Ventura…

Otras coleccionistas, a menos escala en lo económico pero no por ello menos importantes en el contenido, continúan aún en el anonimato, prefiriendo guardar un silencio que las proteja públicamente pero llevando a cabo una labor de apoyo a mujeres artistas de incuestionable valor.

Además, otra generación de jóvenes coleccionistas mujeres se da paso en los últimos años, con profesionales medias que, interesadas por la creación artística, dan sus primeros pasos para formar su propia colección.

Al final, en el mercado del arte, como en cualquier sistema, las mujeres tienen que enfrentarse a un espacio que no las tiene en cuenta si no es a base de denunciar su no presencia, de poner el grito en el cielo porque no se cuenta con ellas en las exposiciones, o que las aparta a partir de los 35 años. Sin embargo, hay también una generación más veterana y otra más joven de mujeres coleccionistas que también están acabando con esto precisamente por su interés en que el sistema sea más equilibrado, más justo y de mayor calidad, esto es, un sistema donde las mujeres artistas estén presentes y en igualdad de condiciones.

