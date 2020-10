Cuando los que no consiguen votos, los niegan

No se preocupen, que no escucharán demasiadas quejas ni a nadie levantando la voz, ya que lo mejor es no enfadar a los que mandan en España, y la verdad es que nosotros defendernos... pues no lo hacemos mucho, somos como un gato panza arriba ronroneando cada vez que nos dan 2 horas de su vida. Si te quejas, no sales en la foto. Pero esto es otra historia que daría para trilogía épica…

La voz de la emigración no existe ahora y nos han puesto en silencio desde 2018. En 2019, y ahora 2020, no se ha convocado la reunión al único foro en el que se supone escuchan nuestras propuestas y nos facilitan la vida.

La luz al final del túnel se vislumbra, aunque si no se ha llegado antes ha sido por intereses políticos y por mera aritmética y cálculo frío por parte de todos y cada uno de los partidos, que no confían en sacar rédito de los más de 2 millones y medio de españoles en exterior.

No están por la labor de que podamos votar, y a esos señores que vienen a exigirnos ser como ellos no se les puede dar espacios ni yo debería gastar letras en este artículo, pero en Reino Unido las bromas de esta política discriminatoria, insultante y xenófoba ya han provocado consecuencias en toda la población. Los socios en Europa de esta banda son el partido del impulsor del Brexit, Nigel Farage.

Parece que hay consenso y todos los partidos políticos votaron a favor de una proposición no de ley en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso…todos los partidos políticos, sí, porque los que se abstuvieron no son un partido, son una banda.

Mucha de la emigración española actual se debió a una guerra civil que ellos blanquean y a sus consecuencias durante 40 años, y nadie en el exterior debería creerles cuando les llaman compatriotas o ponen a la emigración latinoamericana por encima del resto de inmigrantes. Estos no explican que, si bien les consideran por encima de otros pueblos, no llegarán en su consideración jamás a la categoría o clase que les equiparen con el resto de los españoles. No se crean su verborrea pueril.

Los emigrantes más recientes en Europa también hemos sufrido en nuestras carnes a sus amiguitos de la ultraderecha europea.

El aviso antes mencionado del Brexit ha significado palizas a ciudadanos por su origen, raza, hablar en otro idioma en el autobús o por su condición sexual. Las palizas físicas se han acompañado de las “no físicas”, consistentes en aguantar en los medios un lenguaje y maneras hacia los extranjeros que en la pulcra y políticamente correcta Reino Unido nunca habíamos sufrido, y que se ha traducido en una legitimación de retórica de clases, división, y discriminación hacia “los otros”.

En nuestro país los homólogos de Orban, Salvini o Bolsonaro, hay que dejar claro, han sido los únicos que se han abstenido y no votan a favor de cambiar el voto rogado, para ellos no existimos. En su programa electoral no había ni una mención a los españoles de fuera. Ellos se abstienen de votar por los invisibles, no contamos para ellos.

Hoy están más solos. Hoy están más cerca de desaparecer si se mantiene una línea clara y contundente a no ceder ni un centímetro y se les hace un vacío político. Yo desde hoy intentaré evitar nombrar a esta pandilla de nazis con corbata… y si se ilegalizan como se ha hecho en Grecia, mejor que mejor.