Cuando no le das sitio al amor en tu mente

Muchas veces, el pensamiento no deja sitio en la mente para la persona amada. Puede haber mucha gente y muchos objetos brillantes allí, y en cambio, la persona más especial e importante a la que deberías amar (incluso no maltratar) no tiene el más mínimo espacio.

“El estrés que supone analizar una situación fallida no una, si no cien mil veces, deja huella en el buen funcionamiento de tu cuerpo.”

El estrés que supone analizar una situación fallida no una, si no cien mil veces, deja huella en el buen funcionamiento de tu cuerpo.

Como he dicho, la mente no está configurada para apreciar tus logros cada mañana ni para agradecer las nuevas oportunidades, pero eso no quiere decir que tú no puedas reducir el espacio que hay para el análisis destructivo y ampliar el espacio que hay para el amor hacia ti.