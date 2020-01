"Vamos a morir matando": los presentadores de 'Cazamariposas' anuncian su final entre lágrimas

“Va a ser un programa complicado hoy”, comenzó a decir Nuria Marín, presentadora del programa de cotilleo Cazamariposas(Divinity) en la edición de este jueves. “Ayer conocimos la noticia de que Cazamariposas... ¡Ufff!”, exclamó al empezar a emocionarse y hacer el gesto de cortar el cuello. “Se acaba”, continuó cuando recuperó la voz.

“Hoy no es el último día, todavía nos quedan 12”, reveló a sus espectadores, por lo que el programa dejará de emitirse el 14 de febrero. “Después de siete años no me esperaba que esto fuera a pasar”, reconoció la presentadora.

“Siempre decíamos que Cazamariposas era inmortal”, tomó el testigo su compañero, Nando Escribano. Éste contó que tanto ellos como las 40 personas del equipo se enteraron de la cancelación del programa la víspera. “Lo único que puedo decir es que vamos a morir matando... y sobre todo agradecer a toda la gente”, siguió antes de que las lágrimas le formaran un nudo en la garganta.

Marín continuó los agradecimientos y al mencionar a Mediaset recalcó que habían apostado por ellos siendo “unos niñatos”. “Hemos estado en todos los horarios, en tres cadenas distintas, hemos tenido todo tipo de apellidos... nos falta ser Cazamariposas Porno”, bromearon.

Después, lanzaron una amenaza a los famosos: “Si a veces hemos sido unos hijos de pe cuando el programa estaba bien, imaginaos sabiendo que el programa va a morir. ¡Que se preparen!”. Puedes ver el momento completo aquí.

Mediaset ya prepara un nuevo formato con Nuria Marín al frente que se emitirá tanto en Divinity como en Cuatro.