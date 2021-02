¿Cuándo acabará la pesadilla del coronavirus? La pregunta se la hacen millones de personas en todo el mundo y los expertos intentan dar la respuesta. En casi todos los casos la réplica es la que nadie quiere oír: va para largo y, hasta al menos después de verano, no rozaremos nada parecido a la antigua normalidad.

Esa es precisamente la pregunta que le hicieron en el canal británico ITV a Chris Smith, virólogo de la Universidad de Cambridge. Y su respuesta dejó a todos los presentes con una cara de decepción y hastío que fue un poema.

“Va a llevar mucho tiempo”, dijo el científico antes de especificar que se tardará “al menos un año”. “Lo siento mucho, pero no estamos ni cerca de vacunar a todos todavía, no sabemos cuánto tiempo va a durar la protección de la vacuna y no sabemos qué virus tendremos”, lamentó.