Cuando vienen curvas (una calle para Simón)

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Imagen de archivo de Fernando Simón.

Alguien ha dicho del doctor Fernando Simón que tiene pinta de haber dormido en un coche. Sé que el comentario no pretende insultar al buen médico y no pasa de ser una observación jocosa, pero es cierto que no ha faltado quien ha pretendido desautorizarlo a costa de su “pobre aliño indumentario”. Y se equivoca de pleno, habida cuenta del ridículo que han hecho durante esta crisis los encorbatados vocingleros, cuyos trajes a medida les aprietan hasta impedir el correcto fluir de la sangre hacia el cerebro.

Sí que es cierto que aparece en público como recién despierto de una siesta atropellada, durante la que ha seguido escuchando cifras de ingresos, estadísticas de contagio, datos sobre tratamientos, y mientras los nombres latinos y griegos (que a casi todos nos suenan a chino) han bailado, burlones, ante sus ojos cerrados. A lo largo de los casi tres meses de confinamiento, le hemos visto con forros polares deshilachados, camisas mal remangadas, camisetas baratas, barba de tres días, más o menos ojeroso, más o menos pálido, más o menos tembloroso, pero siempre tranquilo y sereno, con la humildad de quien sabe y es consciente de lo que ignora.

Lo que ignora, lo que ignoran los científicos, resulta ser, me parece, la clave de la situación que vivimos.

Lo que ignoran la mayoría de los encorbatados vocingleros (que es casi todo) resulta ser, así me lo parece a su vez, la clave de lo que el doctor Simón está padeciendo.

Ya no me sorprende el analfabetismo de buena parte de la sociedad española, refractaria a cuanto las humanidades, el arte y la ciencia ponen a nuestro alcance para que intentemos comprender el mundo o comprendernos a nosotros mismos, si es que ambas tareas se pueden diferenciar. Pero nunca dejará de asombrarme la osadía y la soberbia con que a tantos les gusta exhibir la coraza con que se protegen contra el conocimiento; coraza rescatada de la panoplia que presidió cualquier tribunal de la Inquisición, mohosa y ennegrecida por el humo de los autos de fe. Tipejos que, con los brazos en jarras y la barbilla adelantada, gritan aquello tan racial de “¡Que inventen ellos!”, hasta que se enteran de que la frase de marras la espetó Miguel de Unamuno.

Inmediatamente reniegan de ella, no vaya a ser que por citar a un escritor y filósofo se les vaya a pegar algo.