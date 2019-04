¿Cuántas de estas películas de los 90 eres capaz de reconocer?

Si ya te has dado por vencido y no has conseguido hacer pleno, te dejamos los títulos de todas las películas:

(De izquierda a derecha, de arriba a abajo)

-El proyecto de la bruja de Blair

-Southpark

-La momia

-Tarzán

-La milla verde

-El gigante de hierro

-El club de la lucha

-Cómo ser John Malkovich

-Las vírgenes suicidas

-Matrix

-Toy Story 2

-Star Wars: La amenaza fantasma

-El hombre bicentenario

-Eyes wide shut

La publicación acumula ya casi 1.500 likes y un gran número de usuarios se han lanzado a intentar adivinar los títulos de las películas. Eso sí, varias personas han coincidido en que algunas cintas como Eyes Wide Shut no son muy aptas para niños, por lo que habría que hablar de adolescentes de los noventa, que seguro que alquilaron la película en Blockbuster.