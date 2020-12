¿Cúantas relaciones sexuales has mantenido en el último mes? ¿Seguro? ¿Seguras?

″¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes?” Hace ya un tiempo que el programa La Resistencia ha roto tabúes planteando a sus invitados preguntas como ésta, que hasta ahora pocos se atrevían a hacer.

El pasado jueves, su presentador, David Broncano, aprovechó para seguir rompiendo tabúes con una pregunta incómoda para su invitado sobre la protección en el sexo. A lo que el entrevistado, el joven campeón de MotoGp Joan Mir, aseguró que siempre con protección “todo full equip”.

No, no es una pregunta al azar, ni producto de la curiosidad de los guionistas. En estos tiempos es algo que tiene todo el sentido porque con el tema de la COVID-19 parece que no exista ningún otro virus, y el VIH existe y no debe olvidarse. Así que “si no conoces mucho, igual tienes que usar la mascarilla en más sitios”, advertía la banda al finalizar el programa.

Días más tarde era el colaborador del programa Jorge Ponce el que alertaba de la importancia de mantener sexo seguro y volvía a insistir en el error de haber mandado al VIH a un segundo plano desde hace años.

No podemos ni debemos olvidarnos

¿Cuántas noticias hemos leído o escuchado en el último año sobre el VIH? ¿Una, dos, ninguna? Parece que hablamos de una infección de otra época y que ya se ha erradicado, pero la realidad es bien distinta. La desinformación, los prejuicios, las prácticas sexuales no protegidas y la insuficiente inversión en la respuesta al VIH hacen que, actualmente, el número de personas con VIH siga creciendo y el número de nuevas infecciones en España se haya mantenido constante en la última década.

Estos son los datos disponibles en España a día de hoy: