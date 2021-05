"¿Cuánto hace que no hablas con Sánchez?” Felipe González resopla, piensa y da esta explicación

El expresidente del Gobierno Felipe González ha acudido por primera vez este miércoles a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3.

Uno de los momentos más morbosos era si el presentador le preguntaba al exdirigente sobre el actual líder del PSOE, Pedro Sánchez. Motos, a los pocos minutos de empezar, ha querido saber cuándo fue la última vez que ambos hablaron.

González, que se ha pensado mucho la respuesta, ha resoplado varias veces antes de decir que la última vez fue para la moción de censura de Mariano Rajoy.

“En la formación del último gobierno, el de coalición hubo comunicación no directa, pero sí que hubo dos veces, aunque se atravesó algún programa que lo hizo imposible. Así que desde la moción de censura a Rajoy, desde entonces hasta hoy”, ha asegurado.

Motos se ha extrañado que Sánchez no le haya pedido consejo durante la pandemia. “No creo que sea necesario, yo no interfiero ni hablo en nombre de nadie. Hablo en mi opinión, en nombre propio y yo no llamo a nadie. Estoy disponible para alguien que sea representativo o relevante, pero no voy a vender mi opinión a nadie y decir hay que hacer esto o lo otro”, ha asegurado.