14, 10, 7 o 5 días: nuevos tiempos para las cuarentenas

“Lo importante es tener clara la diferencia entre una cosa y otra”, destaca Iñaki Comas, científico titular del CSIC. “Aislamiento es lo que hacemos cuando una persona es positiva en la enfermedad para evitar que transmita, mientras que en cuarentena se pone a alguien que ha sido contacto de un positivo y que a priori no sabemos si se ha contagiado o no”, cuenta a El HuffPost.

Uno de los principales problemas en relación a este asunto es el elevado porcentaje de asintomáticos. “Están poco estudiados, asumimos que funcionará igual, pero con ellos no tenemos una fecha de inicio de síntomas de la que partir, lo que complica los plazos”, añade.

“Hay casos en los que la PCR sigue dando positiva pero se tramita el alta porque se considera que ya no van a transmitir”, ejemplifica Comas. “Sin embargo, en la cuarentena no hay posibilidad de interpretación porque hay que esperar un tiempo para ver si se desarrolla la enfermedad”.

El actual protocolo del Ministerio distingue dos situaciones: “En caso de dar positivo por covid el aislamiento son mínimo 10 días desde que empezaran los síntomas y éste podrá levantarse, llegados a ese punto, si en los últimos tres no se presentó ninguno. Por otra parte, los aislamientos de posibles contagios implican una cuarentena de 14 días desde que se tuvo contacto con el positivo”, explica la doctora de Familia Marina Jaquete, del Hospital de Getafe.

“Lo que a día de hoy nos dice el consenso científico es que la transmisión mayoritaria se da entre el día -2 y el día +3 desde los primeros síntomas, con prácticamente ninguna transmisión a partir del día 9. Momento en el que el virus ya no es viable o las cargas virales bajan mucho hasta dejarlo inefectivo”.

“Lo que ha comentado Drosten- el virólogo alemán- está basado en los mismos datos que tenemos nosotros. Dado que la mayor parte de la transmisión ocurre durante los primeros días, él propone un aislamiento de 5, que considera suficiente, pero en principio, en los días 6, 7 y 8 todavía se puede transmitir”, expone el científico.

Pese a no ser lo común, hay casos que lo avalan.“A una sociosanitaria asintomática le hemos hecho una prueba de carga viral pasados los catorce días esta semana tras haber vuelto a dar positivo en una segunda PCR y ha salido altísima. Contagia y mucho”, corrobora Piedad, doctora de atención primaria en un centro de salud de Baleares”. “No podemos confiarnos porque este tipo de pruebas no se hacen habitualmente y luego hay casos como este que desconciertan”.

Sin embargo, ni España ni Alemania son los únicos países que barajan una reformulación en este sentido. Francia ha anunciado este viernes que reduce la cuarentena a 7 días mientras que en Holanda ha quedado establecida en 10.

Acatamiento ciudadano y economía

“En estas cosas de Salud Pública siempre se trata de estar en el lado más precavido. 10 días sí es posible. 4 o 5... es un poco arriesgado porque no sabemos exactamente el porcentaje de transmisión que estaríamos perdiendo ahí”, reconoce Comas.

De lo que no cabe duda para el experto, es de que un periodo más corto sería favorable tanto para un mayor acatamiento de la normativa por parte de la ciudadanía como para un impulso a la economía.

“Igual reduciéndolo la gente se lo tomaría de verdad un poco más en serio. Me paso el día recordando que estar aislado consiste en no salir de casa, y que no cumplirlo supone una amenaza para la Salud Pública”, añade Jaquete.