Cuatro bodegas españolas, entre las 100 mejores del mundo

Westend61 via Getty Images/Westend61

Las españolas Tempos Vega Sicilia, Suertes del Marqués, Can Sumoi y Viñedos Sierra Cantabria se han situado entre las 100 mejores bodegas del mundo de 2022, según la publicación estadounidense Wine & Spirits .

Completan la presencia de bodegas españolas con Can Sumoi, que pertenece a la DO Penedés, y Viñedos Sierra Cantabria, de la DO Rioja.