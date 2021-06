Cuatro comunidades, Ceuta y Melilla, sin muertes por covid en la última semana

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images Gente paseando por la calle con mascarilla.

Las buenas noticias sobre contagios y fallecidos no cesan. La incidencia acumulada no deja de descender y la campaña de vacunación tampoco para de batir récords. Este jueves, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que cuatro comunidades, Ceuta y Melilla no han notificado ninguna muerte por coronavirus en los últimos siete días.

Las regiones que han podido celebrar esta noticia son Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, además de las ya mencionadas, Ceuta y Melilla. Así, el departamento de Carolina Darias solo ha notificado 19 fallecidos por COVID-19 desde ayer miércoles.