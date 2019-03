Cuatro cosas que deberías hacer antes de cumplir 25

Juventud divino tesoro. Es probable que hayas escuchado esa frase en infinidad de ocasiones, y razón no le falta. Hay experiencias que solo se pueden vivir plenamente una vez en la vida, y el mejor momento es cuando uno es joven.

Experimentar con nuevas recetas

Insectos, comida callejera de cualquier puesto de la calle... ¿Cuándo vas a comer ese tipo de cosas si no es cuando eres joven? Prueba platos de los lugares más exóticos e intenta preparar nuevas recetas sin miedo a qué se quemen o no haya forma de comérselas. ¿No querrás ponerte a innovar en la cocina cuando tengas niños a los que alimentar?

Acampar una noche en medio de la nada

Los camping están muy bien, pero acampar en el medio de la naturaleza sin nadie a tu alrededor es una experiencia única. Quizás todavía no te has atrevido porque no tienes del todo clara la seguridad, pero si tomas precauciones todo debería ir bien. Eso sí, asegúrate de comprobar que está permitido, ya que la acampada libre es una práctica prohibida en muchas zonas de Europa.