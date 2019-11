Si esquías, seguro que te has quejado alguna vez de estas cuatro situaciones

¿Cuántas veces has visto gente que esquía como si estuviera sola en la pista? Lo más curioso es que puede que esa gente piense exactamente lo mismo de ti. Y no debería extrañarte porque en las estaciones de esquí no existen reglas que sancionen comportamientos incívicos o temerarios (al menos, en España).

Lo que sí comparten todos los esquiadores es un código no escrito de convivencia para evitar que las estaciones se conviertan en auténticas junglas. Algo que no todos parecen tomarse muy en serio, ya que, en ciertas ocasiones, sigue imperando la ley del más fuerte, del más rápido o del que más sabe.

1. "¡Eh, tú! ¡No te pares en medio!”

Las pistas de esquí no son un aparcamiento y todavía menos un área de picnic. Si hay que parar para descansar, para colocarse bien los guantes o por cualquier otro motivo que no pueda esperar a estar abajo está permitido detenerse, pero... por favor, ¡que nadie pare en medio de la pista para hacerse un selfi! Y menos aún si se va en grupo. No solo es descortés, puede llegar a ser peligroso, sobre todo para los que vienen detrás. ¿Y si no les da tiempo de frenar? Ay, a saber lo que podría llegar a pasar...