Cuatro expresidentes del Gobierno apoyan a Martín Villa ante la jueza de la querella argentina

Zapatero sigue la línea de González y alaba la figura del exministro que contribuyó a “afianzar el nacimiento de la democracia en mi país. No tengo duda de que esa y no otra es precisamente la huella que él deja en la historia reciente de España”. Y continúa: “Debo decir que siempre le he tenido por persona comprometida con la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. En mi larga etapa como parlamentario y luego como Presidente del Gobierno, nunca recibí ningún testimonio que no fuera en la misma dirección.“

Al margen de los expresidentes, Martín Villa incluye cartas de apoyo de exministros como Eduardo Serra, Rafael Arias-Salgado, Marcelino Oreja y de los dos padres de la Constitución que siguen vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero. Otras cartas proceden de los exparlamentarios del PP, Juan Van Halen Acedo, Jaime Ignacio del Burgo y Miguel Herrero. También figuran misivas de los exsecretarios generales de la UGT, Nicolás Redondo y Cándido Méndez; y de CCOO, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo.

No faltan cartas de apoyo de políticos extranjeros como del expresidente del Partido Democristiano y exministro chileno Enrique Krauss así como del exministro portugués Jaime Gama.

“Inaceptable” para las víctimas

Desde Ceaqua ven este movimiento como “un intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política” sobre la jueza Servini que resulta “inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal” ya que el momento para presentar dichos testimonios ha sido elegido cuidadosamente por éste, unos días antes de su declaración.

En su opinión, “todas las personas que han prestado sus testimonios implementaron, consolidaron, desarrollaron o aceptaron con total naturalidad el modelo de impunidad imperante en el Estado español que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes que se cometieron durante la dictadura franquista y la Transición”.

Por otra parte, fuentes próximas al acusado señalan a Efe que Martin Villa envió una carta recientemente a la jueza en la que expone que todos los que testimonian en su defensa son partidarios de la forma representativa de Gobierno y varios, además, adversarios políticos, “cuya eliminación física yo pretendía según la querella. Ahora comparecen ante V.S”.

Y destacan que desde que conoció la orden de detención de 2014, Martín Villa no ha querido “protegerse” con la Ley de Amnistía de 1977 ni ampararse en la prescripción de los hechos -ocurridos hace más de 40 años-, ni tampoco en el rechazo del Gobierno a la solicitud de extraditarle ni en la negativa de los jueces españoles a las peticiones de la jueza para interrogarle en España.

“Rabia” en la izquierda

Tras conocerse la noticia, adelantada por Eldiario.es, los líderes de Podemos, ERC y Más País, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián e Íñigo Errejón han coincidido en su reacción de rechazo a este frente común de defensa del expolítico. “Vergüenza”, “rabia” y “pena” son algunas de las palabras que han usado en redes sociales para valorar la noticia.