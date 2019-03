Cuatro menores violan a una chica de 15 años en Alicante y lo graban

Se trata de la segunda violación múltiple en Alicante en dos meses. Esta vez, cuatro menores de edad han violado presuntamente a una chica de 15 años y lo han grabado con el móvil. Después, la amenazaron con difundir las imágenes si no les pagaba 50 euros.

La Guardia Civil está investigando el caso, que tuvo lugar en un municipio de la Marina Alta el verano pasado, pero la menor no se ha atrevido a denunciar hasta ahora, según adelanta El Mundo. Los presuntos agresores son de nacionalidad marroquí y la víctima es española.

El verano pasado, la joven y una amiga se encontraron con estos chicos, que estudiaban en su mismo centro educativo. Su amiga se fue antes que ella y cuando la menor trató de abandonar el lugar, no la dejaron y la llevaron a un lugar apartado. Allí emplearon la violencia para retenerla, la desnudaron y la agredieron todos sexualmente.

La agresión fue grabada por uno de ellos, que al terminar se lo enseñó y le pidió dinero a cambio de no difundirlo en el instituto. La chica no les dio nada de dinero, pero las imágenes finalmente no se difundieron.

El caso quedará en manos de la Fiscalía de menores, dadas las edades de los implicados.