Cuba cancela su "Conga contra la homofobia" por "nuevas tensiones internacionales y regionales"

El Gobierno cubano ha decidido cancelar la “Conga anual contra la homofobia y transfobia”, una marcha que ha venido acogiendo en los últimos 11 años y que iba a celebrarse el 17 de mayo.

“Hay nuevas tensiones en los contextos regional e internacional”, ha indicado el Centro Nacional para Educación Sexual (CENESEX) de la isla. Sin embargo, la ambigüedad del motivo argumentado no ha convencido a activistas y manifestantes

No es el primer paso hacia atrás en materia homosexual del Ejecutivo presidido por Miguel Díaz-Canel. Recientemente, la comisión que elabora el borrador de la nueva Constitución cubana modificó el artículo 68, que abría la puerta al matrimonio homosexual, tras la oposición a este asunto detectada entre presiones de grupos religiosos y conservadores.

CENESEX ha publicado en su perfil de Facebook una nota aclaratoria al respecto de esta cancelación. “Cumpliendo con las orientaciones del Ministerio de Salud Pública no se realizará este año la Conga cubana contra la Homofobia y la Transfobia, por determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso”.

La publicación continúa con las referencias al panorama internacional: “Las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional afectan de manera directa e indirecta a nuestro país y tiene impactos tangibles e intangibles en el normal desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y en la implementación de las políticas del Estado cubano. Debemos enfatizar que este cambio en el programa de las Jornadas no implica la suspensión del resto de las actividades”.

“Un nuevo paso atrás”

Uno de los portavoces del movimiento a favor de la marcha y los derechos de los colectivos homosexual y transexual, Norge Espinosa Mendoza ha reconocido, también en sus redes sociales que “esta cancelación me pilla de sorpresa [...] Y al mismo tiempo no, porque ya me temía que los aires regresivos que lograron que no se aprobase el decreto 68 en la nueva Constitución provocarían estos y otros retrocesos”.

Para él, las razones esgrimidas por CENESEX son “poco creíbles” y llevan a “vivir un nuevo paso atrás. Los enemigos de una Cuba más diversa y progresiva estarán más contentos ahora. No permitir esta marcha es una señal de que no somos bienvenidos”

“Este año, el 17 de este mes significa para la memoria política del país el 60 aniversario de la Ley de Reforma Agraria, así que ya sospechábamos que ni soñar con hacer coincidir en esa jornada la celebración contra la Homofobia y la Transfobia”, ha señalado el propio Espinosa Mendoza.