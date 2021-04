Cuba, el malestar en la cultura

El ensayo de Freud que da título a este artículo ha sido tan baqueteado que se ha perdido su verdadero significado, si bien hay un consenso en los historiadores del arte cuando recurren a él para explicar el origen de las vanguardias históricas. La idea del malestar en la cultura tras la Primera Guerra Mundial sería el origen de muchas de las propuestas rupturistas tanto de vanguardia como de rappel al ordre, el retorno al orden de la pintura de los felices y extraños años 20. La situación en Cuba permite retomar este libro, cuyo título es un axioma universal multiuso.

Sigo a Tania Bruguera en Facebook y veo tanto la situación que vive, de asfixia por parte del régimen cubano, como su intención de visibilizarlo. No está contando nada que no supiésemos, pero le está dando una visibilidad en los cauces correctos. Diríamos que ella ha entendido las posibilidades de la comunicación en el siglo XXI y el Gobierno cubano no.

Ella forma parte de un grupo de creadores dentro y fuera de la isla que están visibilizando la intención dictatorial de silenciarlos y comprimir, aún más, su capacidad de movimiento y expresión. La reciente llamada a una huelga contra las instituciones cubanas es parte de un proceso que lleva meses de vigilancias, cierres y presiones de todo tipo que incluyen detenciones.