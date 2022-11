Cuca Gamarra, la superviviente del PP: de 'sorayista' al 'team Feijóo' pasando por Casado

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Ahora, periodistas destacados como Jiménez Losantos y varios politólogos sacan su artillería contra ella al verla como un lastre para Feijóo. Creen que no está a la altura para ser la voz del PP en ausencia del líder en la Cámara Baja y reclaman un reemplazo. “Con Cuca Gamarra la juerga está asegurada. Hace el canelo. No puede ser que la cazcarriosa (María Jesús Montero) se ría de la portavoz del principal partido de la oposición”, señalaba Losantos desde su altavoz de EsRadio el día después de que la diputada del PP no estuviera a la altura en el debate por los Presupuestos. Pero Cuca aguanta, contra viento y marea, en una suerte de equilibrio entre la prudencia y la táctica calculada de quien siempre se libra de la quema.