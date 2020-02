Cuerda para rato

Vino a mi restaurante en algunas ocasiones, sin llegar a ser un habitual. Me hubiera gustado compartir más ratos de sobremesa con él, pero los muchos (y benditos) comensales y algún que otro barullo en la cocina me dejaron nada más que un rimero de frases entrecortadas y sonrisas bonachonas.

Me confesaba que no llegaba a entender el pasmo que sus personajes habían provocado en el público, que él se había limitado a condensar en dos días y unos pocos paisanos lo que se había encontrado en años de patear los pueblos de las sierras albaceteñas y conquenses.

-No -me respondió- pero a más de un párroco le he tenido que aguantar la charla sobre Vives, y no ha faltado el alcalde redicho que aprovechaba la invitación a un chato para endilgarme su conferencia sobre poesía modernista.