Durante estas últimas semanas una afirmación común ronda la cabeza de miles de estudiantes: nos han abandonado. Viven con la angustia de sentir que nadie les dice cómo acabará el curso, con la incertidumbre de que sus sueños puede que no se cumplan. Porque quizá bajen sus notas, o suspendan alguna asignatura, y no obtengan una beca. También hay preocupación por desconocer cómo van a ser evaluados o qué pasará con sus convalidaciones del programa Erasmus.

A estas dudas, debemos sumarle las situaciones personales. Hay estudiantes afectados por la enfermedad, otros han visto a familiares sufriendo las consecuencias y también los hay que padecen ansiedad debido a las dificultades socioeconómicas. Esto está suponiendo un reto para las universidades y para el presente y futuro de nuestra sociedad. El estudiantado no puede sentir que está solo o abandonado, hay que hacer política.

La universidad, decía Ortega y Gasset, es ese lugar donde la juventud encuentra nuevos ideales y no solo una máquina de hacer títulos y profesionales, como se pretende. Quizá este parón es buen momento para que la universidad también trabaje en ello. No se trata solo de encontrar métodos para no copiar en un examen, ya que estos se han convertido en pruebas de memorizar. El objetivo fundamental es la transmisión de conocimientos profesionales y vitales, por lo que la evaluación debe ser una forma de demostrar la adquisición de los mismos. Además, ¿se dan las garantías para evaluar por igual? No. Y apunto tres reflexiones:

Los recortes públicos realizados en la década anterior provocan la precarización del profesorado, demasiados estudiantes por clase sin llegar a los parámetros de Bolonia; la falta de respuesta y ayuda y la dificultad para investigar. Debemos asegurar la evaluación sin que nadie se quede atrás. Y si no es posible, ajustar el precio del crédito a primera matrícula..