Cuixart y Sànchez llaman a "mantener viva la semilla de la no violencia" en la víspera del 1-O

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, ambos en prisión preventiva desde hace más de 700 días y a la espera de conocer la sentencia que dicte el Tribunal Supremo, han llamado al soberanismo a “seguir manteniendo viva la semilla de la no violencia”.

En una carta conjunta hecha pública la víspera del segundo aniversario del 1-O, Cuixart y Sànchez señalan que “no hay nada que desnude más la violencia del Estado que el hecho de que la nuestra sea una actitud tan contundente, masiva e imaginativa como pacífica”.

Apuntan en la misiva que “la no violencia es la clave de bóveda que sostiene” la causa independentista, aunque advierten de que la no violencia no equivale a “pasividad, renuncia o inactividad”.

La no violencia, a su entender, permitió “doblegar la decisión de todo un Estado de prohibir votar e hizo inútil todos los esfuerzos de los poderes del Estado y de sus altavoces mediáticos por vincular la defensa del derecho a la autodeterminación y el proceso soberanista a la violencia”.