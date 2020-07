Holanda y el resto de "frugales" bloquean la cumbre de la UE pese a los esfuerzos del presidente del Consejo

Esto daría en la práctica a Países Bajos el poder de bloquear el desembolso de ayudas si considera que el país que las va a recibir no ha planteado las reformas adecuadas o no son lo suficientemente ambiciosas.

“Estamos en una fase de estancamiento, está resultando más difícil de lo inicialmente previsto. Hay todavía muchas cuestiones sobre las que estamos debatiendo y no conseguimos llegar a un acuerdo”, afirmó Conte en un vídeo publicado en las redes sociales. “Se está debatiendo todavía el monto total. Algunos Estados, no muchos, algunos pocos, ponen en cuestión la suma destinada a los subsidios”, apuntó el primer ministro italiano, al tiempo que añadió que hay diferencias en relación a las condiciones para acceder a estas ayudas y el seguimiento de los programas de reformas de los países beneficiarios.

El jefe del Gobierno italiano sostuvo que es fundamental que la UE “llegue a un acuerdo” y dé luz verde a unos instrumentos “adecuados y proporcionados” a la crisis que sufre el continente. “Deben ser eficaces, porque no sirve de nada aprobar un programa que no sea efectivo”, comentó.



Conte argumentó que los países socios deben dar una “respuesta rápida, colectiva y robusta” a la crisis del coronavirus para que la UE no sufra una ralentización económica prolongada y criticó que los denominados “países frugales” no compartan “la necesidad de dar una respuesta consistente en el caso de las transferencias y ponen igualmente en duda la dotación de los préstamos”.



“Todos deben comprender (...) que toda la UE se verá afectada. Debemos recuperarnos pronto de esta crisis para que seamos más resilientes y más competitivos a nivel global, de cara a China y Estados Unidos, y debemos hacerlo cuanto antes”.

Por su parte, el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, recordó a los líderes en Twitter que, mientras discuten “quién recibe qué bajo qué condiciones”, la crisis del coronavirus no ha terminado y los contagios continúan al alza en muchos países, por lo que urge un acuerdo para apoyar a los ciudadanos y a la economía.