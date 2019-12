Cumbre del Clima, día 9: la cosa va de artistas

No estaba prevista, pero ni Harrison Ford ni Pedro Sánchez han querido desaprovechar la situación y se han reunido en plena COP-25 . El actor estadounidense ha pedido una entrevista con el presidente y, junto a la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, han dejado la foto del día.

La polémica

Dos por uno. Si el de Alejandro Sanz ha podido ser el tuit del día, su discurso también ha generado la polémica del día. Una de sus frases ha despertado casi unanimidad... en las protestas. Sanz ha pedido a los líderes mundiales que “no tengan miedo de exigir sacrificios a la ciudadanía”. Le han llovido críticas de todos los colores.

El compromiso

Greta Thunberg, de nuevo protagonista. La activista climática ha pedido “que se escuche la voz de la ciencia” y ha remarcado la importancia de la ciencia, la información y la educación, que “son necesarias para presionar a las personas que están en el poder”

En su opinión, el compromiso no es solo querer actuar sino saber cómo hacerlo: “Los jóvenes han entendido la emergencia, pero la ciencia les tiene que decir que es posible y la educación tiene que mostrarles el camino para avanzar (...) la gente no actúa si no sabe lo que tiene que hacer”.