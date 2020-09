18 datos curiosos para conocer mejor la historia del Pazo de Meirás

8. Al morir Emilia Pardo Bazán en 1821 y tras el asesinato de su hijo Jaime y su nieto, también llamado Jaime, tras el estallido de la Guerra Civil en 1936, el pazo quedó en manos de su hija Blanca Quiroga de Pardo Bazán y de Manuela Esteban-Collantes, viuda de Jaime. Las dos quisieron donar el edificio a la Compañía de Jesús con unas condiciones que no aceptaron. En 1938 las autoridades franquistas coruñesas ofrecieron el Pazo a Francisco Franco como residencia veraniega. El fraudulento contrato de compraventa para tratar de aparentar una adquisición a título particular de Francisco Franco se firmó el 24 de mayo de 1941. Pagó 85.000 pesetas. Tras cerrarlo, no se permitió la entrada a los herederos de la escritora, que no pudieron recuperar sus pertenencias.