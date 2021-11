Dabiz Muñoz se sincera y revela cuáles son los dos únicos alimentos que no soporta

El chef David Muñoz, más conocido como Dabiz Muñoz, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en una entrevista en la que ha abordado desde la situación que atraviesa el sector tras la pandemia a sus últimas vivencias a nivel personal y profesional. El reputado cocinero ha respondido a las preguntas formuladas por el periodista Carlos G. Cano en el programa Play Gastro, una entrevista en la que Muñoz también ha dejado una serie de confesiones de sus gustos y fobias culinarias. En este sentido, el responsable de DiverXO ha revelado cuáles son los dos únicos alimentos que no soporta. “Solo hay una cosa que no soporto: los pimientos verdes fritos”, ha explicado Dabiz con una importante puntualización. Quedan excluidos los típicos pimientos gallegos de Padrón -unos pican y otros no-. No es la única matización que ha dejado, puesto que el chef ha asegurado que si bien sí puede llegar a comerse los pimientos verdes italianos, hay algo que le es imposible llevarse a la boca. A muchos también le ‘pasa’.

El pimiento me lo puedo llegar a comer, pero lo que no soporto son las pasas Dabiz Muñoz, chef de Diverxo

“El pimiento me lo puedo llegar a comer, pero lo que no soporto son las pasas. ¡De verdad! No puedo...”, ha sostenido durante la conversación radiofónica en la que ha contado que suele separarlas en una servilleta cuando le ponen el clásico cocktail de frutos secos.

Cadena SER / Youtube El cocinero David Muñoz, durante su entrevista radiofónica