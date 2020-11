Dabiz Muñoz confiesa las secuelas físicas que todavía sufre por el coronavirus

El cocinero Dabiz Muñoz pasó el coronavirus el pasado mes de marzo de una forma muy diferente a la de su mujer, la televisiva Cristina Pedroche.

“Me tiré casi un mes sin olfato ni gusto”, explicó en una charla con Pablo Motos en El Hormiguero. Pedroche, en Zapeando, también aseguró que esto fue lo más complicado: “Para Dabiz fue lo peor, prefería tener mucha tos y fiebre, pero que no se le fuera el gusto y el olfato”.

Muñoz ahora ha concedido una entrevista a La Vanguardia a raíz de su desembarco en Barcelona. El cocinero, que ha expandido GoXO, su proyecto de alta cocina a domicilio, a la capital catalana, ha contado cómo se encuentra actualmente.

Seis meses después, el cocinero ha confesado que sigue sin estar recuperado del todo: “Tengo algunas secuelas. Todavía a nivel respiratorio no estoy del todo bien y aún me cuestan ciertos esfuerzos físicos”.

“Hubo una época en que se me comenzaron a dormir las manos durante las noches y tuve que ir al hospital para hacer pruebas y felizmente lo más importante estaba descartado. Tuve la tiroides alta. Pero conforme ha pasado el tiempo se me ha ido estabilizando todo”, ha agregado.

Muñoz ha asegurado que no se puedE banalizar el virus y que hay que hacer las cosas con cuidado. “Hay gente muriéndose. Hay que actuar con empatía”.

Además, el chef ha afirmado que ha habido errores políticos, pero no se ha mojado al no considerarse una voz autorizada: “Los ha habido. Pero esto es como el fútbol, cada uno tiene su alineación y a unos les puede parecer Messi el Dios, mientras que a otros les puede parecer que es más bien Cristiano Ronaldo. Siempre hay errores, en todos lados”.

A pesar de los fallos cometidos por los responsables sanitarios, Muñoz sí que ha destacado que “esta es una situación horrible y nadie estaba preparado para esto”.

“No quiero que parezca que no me quiero mojar, pero en verdad no lo sé. Y tampoco quiero ser gilipollas acusando”, ha subrayado.